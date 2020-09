Roberto Mancini: “Negli stadi si può entrare in molti più di mille”

Come riporta oggi il sito della Figc, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, è stato ospite di Frontiere, Il Festival di Salute su Repubblica.it. Il commissario tecnico ha sottolineato l’importanza dell’attività fisica per prevenire e curare le malattie, e ha anche auspicato una riapertura graduale degli stadi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza: “L’altra sera ho visto persone in fila a una distanza giusta per la salute di tutti. Si può entrare in molti più di 1000”.

