INSIGNE DUE, LA RIVINCITA A BENEVENTO

Roberto Insigne nasce a Napoli nel maggio del 1994.

Fratello minore di Lorenzo, il giovane Roberto comincia la sua storia con il pallone nelle giovanili del Napoli. Nel 2012 viene convocato in prima squadra, dove fa il suo esordio in Europa League nella sfida persa contro il Psv. In quell’occasione Insigne gioca ventisei minuti senza tuttavia lasciare traccia.

Nel gennaio del 2013 farà il suo ingresso in campo per la prima volta in serie A al fianco del fratello. Data storica per il Napoli, l’ultima volta in cui due fratelli indossarono contemporaneamente la maglia azzurra fu nel 1937, erano i fratelli Ferrara.

Dal luglio del 2013 inizia il suo peregrinare di prestiti sbarcando a Perugia dove colleziona soltanto una rete in dodici presenze. Poi nel 2014 arriva il momento della Reggina: qui giocherà con più costanza realizzando nove reti in serie C.

Ma non c’è pace per Insigne che nel 2015 viene dato in prestito in cadetteria all’Avellino. Un girovagare di prestiti che lo porterà fino a Parma via Latina, sino alla dimora attuale del Benevento di Pippo Inzaghi.

Il sogno di Roberto rimane sempre lo stesso, giocare con il fratello Lorenzo con la maglia del Napoli.

Intanto Insigne continua il suo percorso e la sua esperienza a Benevento dove nelle ultime tre partite ha firmato per tre volte il tabellino.

Un momento certamente roseo per l’attaccante che vuole lasciare il segno e contribuire alla cavalcata incontrastata degli stregoni verso la serie A.

D’altronde, con un tecnico come Pippo Inzaghi, il giovane Roberto può soltanto apprendere e migliorare soprattutto dal punto di vista della finalizzazione.

Dal canto suo, Lorenzo attende che il fratellino Roberto faccia la sua strada e torni a Napoli per coronare il sogno di una vita: scendere in campo insieme con la maglia azzurra.

Foto: sito ufficiale Benevento