Roberto Carlos: “Non ho avuto un infarto, la procedura era pianificata. Sto bene”

01/01/2026 | 11:54:15

Roberto Carlos ha voluto ringraziare i fan dopo le ore di ansia in seguito all’operazione al cuore, le sue parole su Instagram: “Recentemente mi sono sottoposto a una procedura medica preventiva, pianificata in anticipo con la mia equipe medica. La procedura è andata bene e sto bene. Non ho avuto un infarto. Mi sto riprendendo bene, non vedo l’ora di tornare in piena forma e riprendere presto i miei impegni professionali e personali. Ringrazio di cuore tutti per i messaggi di supporto, cura e preoccupazione. Vorrei rassicurare tutti che non c’è motivo di preoccuparsi”, ha aggiunto. “Il mio più sentito ringraziamento va a tutta l’equipe medica che si è presa cura di me”.

foto x real madrid