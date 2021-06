Roberto Carlos: “Mi aspettavo lo scudetto dell’Inter. Conte? Va bene lasciare da vincenti”

Intervistato da Radio24, l’ex terzino brasiliano, Roberto Carlos, ha parlato dello scudetto dell’Inter, di Conte e di tanto altro.

Queste le sue parole: “Mi aspettavo lo scudetto dell’Inter, è una grande squadra quella di Conte, Lukaku e Lautaro su tutti, hanno fatto cose straordinarie. Mi aspettavo qualcosa di meglio in Europa, ma non è mai facile. Chiaramente ora non hanno più alibi per le prossime stagioni, il girone deve essere superato, come obiettivo minimo. L’addio di Conte? Imprevisto ma ci può stare. Anche Capello è andato via dopo aver vinto il titolo da noi al Real, va bene lasciare da vincente”.

Foto: The Indian Express