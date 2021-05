Roberto Carlos: “La Champions è la casa del Real, ma servirà tanta umiltà e rispetto per gli avversari”

Nel pre-partita di Chelsea-Real Madrid, ritorno delle semifinali di Champions League, l’ambasciatore dei Blancos Roberto Carlos ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

Ci dice una cosa che il Real deve fare e una che non deve fare questa sera?

“Giocheremo contro una grande squadra, che è il Chelsea. Dovremo fare una grande partita, non soffrire tanto e giocare il nostro calcio, a viso aperto, per novanta minuti”.

Cosa vi insegna la partita d’andata?

“Nei primi minuti abbiamo sofferto un po’ perché il Chelsea ha giocatori molto forti e grande fisicità. Oggi però è una partita diversa, nella quale dovremo giocare come abbiamo sempre fatto in Champions League”.

Anche perché la Champions è la casa del Real Madrid.

“Sì, ma dovremo avere umiltà e rispetto per la squadra avversaria. Sarà una gara diversa da quella che abbiamo fatto a Madrid”.