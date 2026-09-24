Roberto Carlos: “Ho imparato tanto da Mazzola. L’Inter può vincere la Champions”

24/09/2026 | 15:05:48

Roberto Carlos ha parlato al “Portugal Football Summit”:”Ho imparato tanto da Mazzola. L’immagine di Mazzola è mondiale. È una di quelle persone da cui impari tanto. Mi diceva sempre “gioca con allegria. L’Italia è sempre stata ad alti livelli con grandi giocatori. Penso che ora può tornare a essere quella di sempre. L’Inter adesso è una squadra fortissima, penso che negli ultimi 5 anni sono sempre stati a un livello altissimo. Se può vincere la Champions? Perché no. Lavoro nel Real Madrid e penso che dobbiamo tornare a vincere ma l’Inter è una squadra a cui tengo”.

foto x carlos