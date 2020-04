Roberto Carlos: “Ci ho messo dieci minuti a decidere di lasciare l’Inter per andare al Real Madrid”

Intervenuto in diretta sull’account Instagram della FIFA, l’ex-terzino brasiliano Roberto Carlos ha ricordato il suo addio all’Inter con conseguente passaggio al Real Madrid: “All’Inter mi fecero giocare da estremo sinistro e anche da attaccante. – ha detto – Il grosso problema fu che nelle prime sette partite segnai sette gol. Quindi mi schierarono più avanti e ho sofferto molto. Parlai anche con il presidente, per dirgli che non potevo giocare lì perché sarebbe arrivata la Copa América e per poterci andare avrei dovuto giocare come terzino. La cosa divertente è che quel giorno ci fu anche un incontro con Lorenzo Sanz: in dieci minuti ho deciso di rompere con l’Inter e firmare per il Real Madrid.”

Foto: profilo Twitter personale Roberto Carlos