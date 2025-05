Robben diventa tecnico: è il nuovo allenatore del Groningen Under 14

Nuova vita per l’ex fuoriclasse olandese Arjen Robben, divenuto nuovo allenatore del Groningen Under 14, squadra della sua città Natale. La notizia è stata confermata da Byron Bakker, direttore dell’Academy: “Siamo naturalmente orgogliosi di aver convinto Arjen Robben a guidare una delle nostre squadre. Il suo passato da calciatore non ha bisogno di presentazioni, ma è anche come tecnico che sta iniziando a lasciare il segno. Potrebbe essere solo l’inizio di una bellissima storia”. Bakker, rievocando il passato da calciatore di Robben, ha sottolineato: “L’esperienza di Arjen parla da sola, ma ha anche lasciato una forte impressione come allenatore fin dall’inizio”.

FOTO: Twitter Groningen