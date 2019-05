Dopo il doloroso addio con il Bayern Monaco, aumentano i dubbi relativi al futuro di Arjen Robben. A tal proposito, l’esterno olandese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Voetbal International: “Potrei andare in Giappone o negli Stati Uniti. Tuttavia, ho anche la possibilità di proseguire in un top club europeo o di fare ritorno in Olanda”.

Foto: Bild