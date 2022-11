Rob Page (ct Galles): “I miei giocatori devono concentrarsi sul calcio”

In questo Mondiale si sta parlando più di quello che succede fuori dal campo piuttosto che di quello che accade all’interno del rettangolo verde. Nella conferenza stampa pre partita, il mister del Galles Rob Page ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla questione della fascia One Love: “Voglio che i miei giocatori siano pienamente concentrati sulla partita, sul giocare a calcio e sul vincere i match. Sono sicuro che ora la Germania dopo la sconfitta contro il Giappone la pensi proprio come noi”.

Foto: Twitter Galles