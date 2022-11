Secondo RMC sport, Kylian Mbappé sarebbe a rischio in vista della gara contro la Tunisia. Ciò che mette a repentaglio la presenza del fenomeno francese, sarebbe un problema alla caviglia già avvertito nella seduta d’allenamento di Martedì. Ad aumentare la probabilità che Mbappé non giochi contro la Tunisia, sono le parole di Deschamps in conferenza, che ha annunciato che farà turnover in vista degli ottavi di finale.

Foto: Twitter personale