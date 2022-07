RMC: Psg, è fatta per Mukiele

Il Paris Saint–Germain è in cerca di rinforzi per il reparto difensivo. Stando a quanto riportato da RMC Sport, il Psg ha chiuso l’operazione con il Lipsia per Nordi Mukiele, difensore francese classe ’97. Il difensore arrivare a Parigi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Foto: Twitter Lipsia