RMC: Borussia Dortmund scarta l’opzione Icardi. Ingaggio fuori portata

Mauro Icardi è un esubero per il Paris Saint–Germain, e il suo nome è al centro di diverse voci di mercato. L’ultima ipotesi di proveniente dalla Germania, vedeva il Borussia Dortmund interessato l’argentino come sostituto dello sfortunato Sebastien Haller; ma secondo RMC Sport il club giallonero non avrebbe intenzione di approfondire perché lo stipendio di Maurito è fuori portata: troppi i 7,5 milioni percepiti dal centravanti argentino.

Foto: Twitter Ligue 1