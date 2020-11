Rizzoli su Milan-Roma: “Non erano rigori, compensazione? Spero di no”

Nicola Rizzoli, designatore arbitrale e questa sera ospite di Sky, ha commentato così l’accaduto di Milan-Roma:

“Il contatto tra Bennacer e Pedro non è rigore, è l’attaccante che va a creare l’occasione, ma viene anticipato in maniera corretta dal difensore. L’arbitro può sbagliare, anche io ho fatto errori grossolani in carriera, ma qui indubbiamente ci sono gli estremi per intervenire al VAR.

Mancini-Calhanoglu? E’ un contatto di gioco, se il difensore non colpisce l’attaccante non va punito, il calcio deve essere uno sport di contatto. Mi auguro che non sia stata compensazione”.