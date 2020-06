Rizzoli: “Considereremo il VAR a chiamata. Il protocollo può essere migliorato”

Nicola Rizzoli è intervenuto a Radio Rai, nel corso della mattinata odierna. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Il VAR a chiamata sarà una cosa che considereremo. L’eventuale scelta dovrà essere fatta dall’IFAB, che deciderà le regole. In Italia ci sono molte più polemiche. Non avrei nulla contro ma siamo all’interno di una competizione europea e mondiale. Al momento non è un argomento in discussione. Il protocollo può essere migliorato, il progetto VAR è giovane e quindi anche attraverso gli errori verrà perfezionato”.

“Il progetto della Federazione e dell’AIA è quello di partire nella prossima stagione anche in Serie B. Spero che si possa fare, anche per fare esperienza e migliorare tutti insieme.”

Foto: Sito FIGC