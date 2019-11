Rizzoli ammette: “Abbiamo sbagliato in Napoli-Atalanta”

Nel corso dell’incontro tra arbitri, capitani e dirigenti, è intervenuto Carlo Ancelotti che ha chiesto a Nicola Rizzoli se ci fossero stati errori in Napoli-Atalanta. L’ex arbitro ha ammesso: ”Si, andava interrotto il gioco”. L’allenatore partenopeo ha prontamente risposto: “Ok dopo questo posso anche andare via. Mi basta sapere che avete sbagliato. Il problema principale è chi arbitra le partite. A volte l’impressione è che le partite vengano decise dal VAR, ma secondo me è l’arbitro che deve decidere. Nelle designazioni so che Rocchi e Orsato arbitrano le gare, gli altri sono più condizionati. Può essere che un assistente VAR con esperienza comandi. Voglio essere sicuro che sia l’arbitro a giudicare. Sulle situazione oggettive ok, ma su quelle non oggettive non può essere il VAR a decidere”.

Foto: FIGC