Rizzetta alla Reggina: “Siamo oltre i limiti della pazienza”

06/06/2026 | 09:33:24

Matt Rizzetta è in trattativa serrata per rilevare il pacchetto di maggioranza della Reggina e ha voluto rilasciarci alcune dichiarazioni in esclusiva. “È passato un mese ormai e bisogna iniziare a lavorare verso un sogno oppure bisogna fermarci per capire quali siano le vere intenzioni. Abbiamo accolto tutte le richieste. Quando voglio qualcosa fortemente vado dritto all’obiettivo lavorando h24 per raggiungerlo, spero che tutti abbiano questa mia urgenza. Siamo già ben oltre i limiti della mia pazienza ed è giunto il momento del dentro o fuori”. Sono le ore per la definitiva quadratura del cerchio dopo una lunga trattativa.

Foto: Instagram Rizzetta