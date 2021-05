Rivoluzione Coppa Italia, Sibilia: “In altri paesi i dilettanti giocano contro le big. E lo fanno sul proprio campo”

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha criticato con un post su Facebook il nuovo format della Coppa Itali, il quale estrometterà dalla competizione i club di Serie C e Serie D: “Dopo giorni passati ad ascoltare discorsi per una maggiore considerazione del calcio di base, ecco arrivare l’esclusione dei club di Serie D dalla prossima Coppa Italia. È la perdita di una prospettiva: in altri paesi i dilettanti giocano contro le big, persino sul proprio campo”.