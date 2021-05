Rivoluzione Coppa Italia, Ghirelli: “Decisione appresa da un freddo comunicato stampa. Chiederemo di aprire un tavolo di discussione”

Al termine del Direttivo della Lega Pro Francesco Ghirelli, presidente della terza serie italiana, è tornato a parlare del nuovo format della nuova Coppa Italia, il quale ha escluso le formazioni della Serie C: “Abbiamo appreso le decisioni dell’Assemblea della Lega Serie A da un freddo comunicato stampa. Non condivido questa modalità di comunicazione, a strappo, io privilegio piuttosto una logica di sistema che in questo caso è del tutto venuta a mancare. Chiederemo di aprire un tavolo di discussione”.