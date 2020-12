Rivera: “Tavecchio mi voleva come ct della Nazionale. Ora mi sta venendo voglia di fare l’allenatore”

Gianni Rivera, ex calciatore del Milan e della Nazionale, è intervenuto ieri alla trasmissione Tiki Taka su Italia 1. Il vincitore del pallone d’oro nel 1969 ha rivelato un retroscena: “Tavecchio mi voleva come ct della Nazionale ma non avevo il titolo per allenare. Avevo fatto due corsi da allenatore ma mi mancava l’ultimo. Tavecchio chiese anche al presidente dell’Uefa di darmi il tesserino di allenatore professionista ma Ceferin rispose che non poteva concedermelo. Così ho deciso di fare il corso finale a Coverciano e ora sono a disposizione. Giocavo perché mi divertiva e l’unica cosa che mi interessava era andare sul campo. Ora mi sta venendo voglia di allenare”

Foto: Zimbio