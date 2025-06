River Plate, Mondiale finito per Driussi

18/06/2025 | 12:45:27

Brutte notizie in casa River Plate: Sebastián Driussi dovrà saltare il resto del Mondiale per Club a causa di una grave distorsione al legamento mediale della caviglia sinistra, riportata durante la vittoria per 3-1 contro gli Urawa Red Diamonds. Salterà ovviamente anche le partite contro Inter e Monterrey.

FOTO: X Driussi