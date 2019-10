River Plate, Gallardo: “Eliminiamo ancora il Boca, gioia immensa”

Gioia immensa in casa River Plate. I millionarios nella notte hanno disputato il ritorno del Superclasico di Copa Libertadores, perdendo 1-0 in casa del Boca, ma strappando il pass per la finale di Santiago in virtù del 2-0 con cui, all’andata, si erano imposti sugli xeneises.

Al fischio finale, il tecnico dei campioni in carica di Sud-America, Marcelo Gallardo, che si giocheranno la possibilità di ri-confermarsi campioni contro una fra Gremio e Flamengo a fine novembre, ha espresso tutta la propria gioia. “Questo River ha dimostrato anche oggi – ha spiegato – di saper soffrire ed è una caratteristica fondamentale delle squadre vincenti. In più abbiamo avuto nuovamente la meglio sul Boca dopo la finale dell’anno scorso. È una goduria per me, per la squadra e per l’intero popolo dei millionarios”.

