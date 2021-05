River Plate colpito dal Covid: 15 positivi e stasera c’è il Superclasico

Questa sera si giocherà il sentitissimo Superclasico nella Copa de la Liga Profesional argentina, competizione che ha preso il via per la prima volta l’anno scorso. Il Boca Juniors, detentore del titolo, affronterà nei quarti di finale il River Plate, che però deve fare conto con grossi problemi. Ieri il club ha annunciato sul proprio sito ufficiale la lista dei calciatori risultati positivi al Covid-19 e dunque indisponibili almeno per la partita contro gli Xeneizes di questa sera. In totale sono 15 i giocatori colpiti dal Covid.

Si tratta di Franco Armani, Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Rafael Borré, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Agustín Palavecino, Franco Petroli e Santiago Simón.

Foto: Radio Grafica