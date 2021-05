River Plate: altri 5 positivi al Covid, sono 20 in totale

Altri cinque calciatori del River Plate sono risultati positivi al Covid, portando il totale dei casi all’interno della squadra a 20. Lo ha comunicato la stessa società argentina. Gli ultimi contagiati sono Lucas Beltran, Flabian Londono Bedoya, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio e Alex Vigo. Gli altri 15 casi erano stati annunciati sabato in vista del superclasico contro il Boca Juniors valido per i quarti di finale di Copa de la Liga. Il Boca ha vinto ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Al momento, i ‘Millonarios’ non ha nessuno dei suoi quattro portieri idonei per la partita di Copa Libertadores di mercoledì contro i colombiani del Santa Fe. Il River Plate conta 32 giocatori arruolabili, inclusi alcuni delle giovanili. Secondo i media argentini club chiederà alla Conmebol, la conferedazione di calcio sudamericana, di posticipare la partita.

Foto: Clarin