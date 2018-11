River, parla il presidente D’Onofrio: “Il Superclasico si giocherà. Ecco dove”

Rodolfo D’Onofrio, presidente del River Plate, ha parlato così alla stampa argentina del Superclasico contro il Boca Juniors: “Come prima cosa dico che siamo colpiti da un profondo dolore. Tutti aspettavano questo River-Boca e per quindici delinquenti sta succedendo questo. Sono completamente d’accordo con il rinvio, ma non ho dubbi che la partita sarà giocata, e questo succederà al Monumental. Non ho avuto comunicazioni di vittorie a tavolino”.