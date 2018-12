River-Boca, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera, dopo una lunghissima attesa, si giocherà il Superclasico valido per la finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. Marcelo Gallardo dovrebbe schierare i suoi con un conservativo 5-3-2 con Armani tra i pali, Montiel, L. Martinez, Maidana, Pinola e Casco nella linea difensiva. E. Perez in cabina di regia con Palacios e capitan Ponzio ai suoi lati. In attacco spazio al tandem Martinez-Pratto. Dall’altra parte Guillermo Barros Schelotto sarebbe intenzionato a rispondere col 4-3-3 con Andrada in porta, Buffarini, Izquierdoz, Magallan e Olaza nel pacchetto arretrato; Barrios, Nandez e Perez a centrocampo, in avanti il tridente sarà quasi certamente composto da Villa, Benedetto e Abila. Appuntamento alle 20:30, in uno scenario a dir poco suggestivo: il Santiago Bernabeu di Madrid.

River Plater (5-3-2): Armani; Montiel, L. Martinez, Maidana, Pinola, Casco; E. Palacios, E. Perez, Ponzio; G. Martinez, Pratto.

Boca Juniors (4-3-3): Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Barrios, Nández, Perez; Villa, Benedetto, Abila.

Foto: El Esquiu