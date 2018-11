River-Boca, lesione della cornea per Pablo Perez: non giocherà il Superclasico

Dopo la guerriglia urbana che ha causato il rinvio della partita, arriva il bollettino medico per quanto riguarda le condizioni del capitano del Boca Juniors, Pablo Perez. Il centrocampista argentino non potrà prendere parte alla finale di ritorno del di Copa Libertadores contro il River Plate a causa di un’ulcera corneale in seguito alle schegge di vetro del finestrino finito in frantumi del pullman. L’aggressione ha provocato pesanti ripercussioni su altri tre giocatori: Gonzalo Lamardo (anche per lui piccola lesione alla cornea), Carlos Tevez e Agus Almendra che hanno avuto malessere e vomito a causa dei gas urticanti. Ricordiamo che ufficialmente il match è stato rinviato a oggi, con inizio alle 21 (ore italiane), ma finora c’è poca certezza su quando verrà giocata River Plate-Boca Juniors. Nella tarda sera argentina (la notte in Italia) il Governo ha infatti comunicato la volontà di chiudere il Monumental, senza però precisare se la chiusura è parziale, quindi senza tifosi e di conseguenza un match a porte chiuse, o se la partita dovrà giocare in campo neutro. Nel corso della notte diverse riunioni sono andate avanti e tra queste ce n’è stata una tra i dirigenti e i legali del Boca, che valutano l’ipotesi di chiedere la vittoria a tavolino.

Foto: Twitter