Rivaldo sulla crisi del Real Madrid: “Ecco chi è il primo colpevole”

Il brasiliano Rivaldo non ha dubbi, il colpevole numero uno della crisi in casa Real Madrid è il presidente Florentino Perez. L’ex giocatore del Barcellona, ambasciatore del portale di scommesse Betfair, ha parlato così: “Lui è il presidente ed è il primo che ha la colpa. Zidane non è più l’allenatore e Cristiano Ronaldo è partito. Il tecnico francese scelse di andare via perché sapeva che Cristiano stava per trasferirsi. La sua cessione? Non so cosa sia successo. Per il calcio spagnolo sarebbe stato positivo se fosse rimasto perché parlare di Cristiano e Messi ha fatto bene a tutto il calcio spagnolo. Se fosse rimasto a Madrid non sarebbe accaduto quello che sta succedendo oggi. Il Real però non può dipendere da un solo calciatore e deve reagire. E’ inutile ora cercare un colpevole perché sono tutti da incolpare”. La stella brasiliana commenta anche un possibile ritorno sulla panchina delle merengues di Zidane o Mourinho: “Credo che Zidane non tornerà. Uscire e poi tornare? Non c’è bisogno dopo questa stagione. Penso che sia più possibile per Mourinho tornare al Real Madrid”

Foto: Mundo Deportivo