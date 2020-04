Rivaldo su Coutinho: “Non ha confermato le attese, andando al Chelsea potrebbe rilanciarsi”

Rivaldo, ex stella del Brasile, ha parlato in merito al connazionale Philippe Couintho, leggermente in difficoltà al Bayern Monaco: “Non ha confermato ciò che ci aspettavamo da lui, ma ha ancora tempo per recuperare. Se ritrova la fiducia tornerà a essere il campione visto in Inghilterra. E’ ancora un Nazionale anche se non è stato fortunato né a Barcellona né al Bayern. Forse tornare in Premier, magari al Chelsea, potrebbe riportarlo al top. Deve giocare con continuità in un top club europeo per evitare di perdere il posto nel Brasile”.