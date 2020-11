Rivaldo: “Questo è l’ultimo anno di Messi al Barça. Non possono permetterselo”

Rivaldo, l’extraterrestre, ha parlato ai microfoni di Marca in merito al Barcellona, suo ex club e sul futuro di Messi.

Queste le parole di Rivaldo: “Questa sarà l’ultima stagione di Leo Messi al Barcellona, ne sono certo. Non riesco a immaginarmi il nuovo direttivo in grado di convincerlo a fare un passo indietro circa la sua decisione. Già questa estate lo hanno trattenuto per un pelo, ma la prossima estate non potrà essere trattenuto. Messi avrà offerte migliori e molto importanti da parte di altre squadre. A questo aggiungiamo che il Barcellona dovrà apporre dei tagli salariali. Solo se vincono la Champions o se Koeman sarà in grado di mettere su una squadra che gioca bene a calcio, solo così mi immagino che Messi possa riconsiderare la sua posizione. Ma insisto: temo che sarà la sua ultima stagione al Barcellona. Certamente, una cosa triste, la fine di un’epoca. Guardiola? Certo, se poi chiamano Guardiola cambia tutto, ma ha appena rinnovato. Anzi, io vedo proprio al City il futuro di Messi”.

Foto: Mundo Deportivo