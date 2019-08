Rivaldo: “Neymar terzo miglior giocatore in attività? No, ora no”

Al primo e al secondo posto tra i migliori calciatori in attività non possono che esserci Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, la cui gerarchia può esser soggetta a criteri di gusto personale. Dietro di loro, però, a lungo si è considerato dovesse esserci Neymar. Non è d’accordo l’ex stella blaugrana Rivaldo che, prima di commentare la trattativa per il ritorno del suo connazionale al Barcellona, ha espresso le sue proprie preferenze ai microfoni di Cadena SER: “Per ora, il migliore è Messi. Cristiano Ronaldo è secondo, mentre per il terzo non saprei. Neymar? No, non è lui per via di tutto quel che è successo in questa stagione. Se tornasse nel calcio spagnolo, potrà tornare nei primi tre e magari arrivare persino in testa. Penso abbia fatto un errore a lasciare il Barcellona, ma vorrei tornasse. Con Neymar si è più competitivi per la Champions League. Tutti sanno che è stato un errore, ma credo che quando farà gol lo dimenticheranno. Io ho giocato nel Barcellona e mi piacerebbe andasse lì, ma se andasse al Real Madrid sarebbe sarebbe una scelta altrettanto felice per lui e per il club“.

