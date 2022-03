Rivaldo: “Neymar era destinato a diventare il migliore al mondo. Invece a Parigi è diventato un turista”

L’ex attaccante brasiliano, Rivaldo, ex stella del Barcellona con un passato anche al Milan, ha parlato a l-frii.com, analizzando il declino di Neymar, che al PSG sta vivendo anni di involuzione.

Queste le sue parole: “Sono così triste per quello che è diventato Neymar. Era destinato a essere il miglior giocatore del mondo dopo Messi e Cristiano Ronaldo, tutti ne erano convinti, ma ha fatto un sacrificio rinunciando al club dei suoi sogni per passare al PSG. Da quando è a Parigi è diventato come un turista, nessuno ha ancora speranze per lui ed eccolo qui, ora a 30 anni, senza Pallone d’Oro e si fa fischiare dal Parc des Princes assieme a uno spogliatoio senza storia. La scelta di Neymar servirà da lezione per i giovani che vogliono evolversi. Sono molto triste per lui”.