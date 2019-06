Rivaldo: “Mi auguro che Neymar torni ma che metta la testa a posto e ricominci a giocare”

In Spagna tiene banco il futuro di Neymar. Il Barcellona lavora alla possibilità del ritorno del brasiliano dopo due stagioni. A parlare di questo scenario è stato un suo connazionale, Rivaldo, che dopo aver partecipato ad un evento al Camp Nou ha “avvertito” l’ala del Paris Saint-Germain. “Mi piacerebbe tantissimo se tornasse, sarebbe buono per il Barcellona e per lui. Ma spero che in quel caso cambi testa e inizi a giocare di nuovo a calcio. Potrebbe vincere la Champions League e diventare il migliore del mondo. Verrebbe nell’età migliore per la sua carriera, persino migliore di quando vinse il Triplete”.

Foto Mundo Deportivo