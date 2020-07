Rivaldo: “Con il Napoli per il Barcellona è un grosso pericolo”

Ai microfoni di Betfair ha parlato Rivaldo, calciatore simbolo del Barcellona, tornando sulla gara di Champions League tra i blaugrana e il Napoli. Queste le dichiarazioni raccolte da tmw: “C’è un pericolo reale, il Barcellona può essere eliminato dal Napoli. Come tifoso ed ex calciatore blaugrana, sono davvero preoccupato per questa sfida e credo che la maggior parte dei culés condivida con me questa brutta sensazione”.

Foto: Mundo Deportivo