Rivaldo: “Bravo Douglas Costa a cambiare. Alla Juve non lo facevano rendere al massimo”

In un editoriale per Betfair, l’ex attaccante del Brasile e del Barcellona, Rivaldo, “l’extraterrestre”, ha parlato in merito a Douglas Costa, che ha lasciato la Juventus per tornare al Bayern Monaco. Il brasiliano ha applaudito la scelta di Douglas, affermando che alla Juventus non lo facevano rendere al massimo delle sue qualità.

Queste le parole di Rivaldo: “Stravedo per Douglas Costa, sono un suo fan e devo dire che la scelta di lasciare la Juventus è stata azzeccata. Alla Juve non lo facevano rendere al massimo, ma la Serie A non fa esplodere le sue qualità. Ha fatto bene a tornare al Bayern Monaco dove ha espresso il suo miglior gioco in carriera e sono certo che tornerà ai suoi livelli presto”.

Fonte Foto: Mundo Deportivo