Rivaldo: “Al Barcellona serve Neymar, lui non è intimorito da Messi”

Rivaldo, ex stella del Barcellona, è tornato a parlare dopo il capitombolo di ieri sera dei catalani contro il Bayern Monaco: “Al Barcellona serve Neymar. Lui è il più adeguato, ha la personalità giusta per questa squadra. A lui non interessa se c’è Messi vicino, mentre altri invece sono intimoriti dall’argentino. Il Barcellona ha un solo problema, fa acquisiti costosi per calciatori che non fanno la differenza nel gruppo.”

Foto: ITA Press