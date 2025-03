Rivaldo: “Adoro Raphinha, ma quando fai dichiarazioni del genere non puoi fare certe figuracce”

In una intervista con Betfair, l’ex calciatore e campione del mondo con il Brasile, Rivaldo non ha lasciato correre le parole di Raphinha, prima della gara contro l’Argentina. La stella del Barcellona aveva detto: “Li batteremo, senza dubbio. Dentro e fuori dal campo, se necessario”. Partita poi persa mestamente 4-1 dai brasiliani.

Rivaldo ha così parlato: “Raphinha? Sta vivendo una stagione meravigliosa e potrebbe essere considerato il migliore del mondo. Amo il suo modo di giocare, era la sua opportunità. Ma quando fai certe dichiarazioni alla vigilia devi stare molto attento. Avrebbe dovuto avere il fuoco negli occhi e travolgere questi ragazzi per evitare di perdere un’occasione storica come una vittoria per 4-1 contro l’Argentina. Non puoi fare un’affermazione del genere e poi non fare nulla in campo. Avrebbe dovuto dire che sarebbe stata una partita difficile, non che li avrebbero travolti. Ha fatto quella dichiarazione ma non ha fatto nulla con la palla”.

Foto: twitter Rivaldo