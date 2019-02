Cadena Cope: riunione Marcelo-Real per il futuro. E la Juve già dalla scorsa estate…

In casa Real Madrid continua a tenere banco la questione Marcelo. Il terzino brasiliano non è felice dello scarso impiego sotto la gestione Solari e si starebbe guardando intorno per la prossima estate. Non solo: come rivelato in serata dai colleghi spagnoli di Cadena Cope, ieri (lunedì) mattina lo stesso Marcelo si è riunito per oltre un’ora a Valdebebas con il braccio destro di Forentino Perez, José Angel Sanchez. Durante l’incontro, il brasiliano ha ribadito la sua insoddisfazione e ha chiesto esplicitamente di valutare il suo futuro in vista di giugno. Un braccio di ferro che coinvolge indirettamente anche la Juve: già, perché il club bianconero resta sempre alla finestra per Marcelo, un nome finito sul taccuino di Paratici dalla scorsa estate, come vi avevamo anticipato. E Ronaldo, grande amico di Marcelo, può essere un’arma in più per la Vecchia Signora…

Foto: Marca