Riunione IFAB: non cambia il protocollo VAR

Nella giornata di oggi, si è riunita a Belfast l’International Football Association Board (IFAB) e ha approvato una serie di modifiche alle Leggi del Gioco per il 2025/26. Nessuna novità per quanto riguarda il protocollo VAR, che ha fatto tanto discutere in Italia per i numerosi episodi controversi che hanno riguardato la Serie A dall’inizio di stagione, tipo l’intervento sui falli di mano o su eventuali calci d’angolo (inesistenti) da cui nasce un gol.

