Riunione d’emergenza caso Malagò: si teme il commissariamento della FIGC

19/09/2026 | 11:55:07

Nel corso della giornata di ieri si è tenuta una riunione d’emergenza tra Giovanni Malagò, Giuseppe Marotta, Luca Percassi, Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori e Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori. Stando alle informazioni de La Repubblica, nel caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura alla presidenza della FIGC, si teme che il CONI possa commissariare la Federazione italiana giuoco calcio. L’eventuale risvolto, come in un effetto domino, andrebbe a colpire, oltre a Malagò, anche il Consiglio Generale. L’ipotesi venuta fuori dalla riunione d’emergenza è quella di sostituire il segretario generale della FIGC, Marco Brunelli, per aver ammesso la candidatura alla presidenza di Malagò, pur senza il tesseramento di quest’ultimo. La sostituzione potrebbe chiamare in causa Giancarlo Viglione, responsabile delle Relazioni istituzionali e dell’Ufficio Legislativo federale. Tuttavia, il numero uno della FIGC non è propriamente convinto e crede che, qualora il CONI andasse dritto con il suo intento, ci sarebbero gli estremi per chiedere la sospensione cautelare al Collegio di Garanzia dello Sport.

Foto: Instagram Malagò