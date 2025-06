Ritorno playout Serie B: Salernitana-Sampdoria, arbitra Doveri

20/06/2025 | 18:17:07

Ultimo verdetto del calcio italiano, l’ultima retrocessa in Serie C, dopo il ritorno del playout tra Salernitana e Sampdoria. Fischio di inizio fissato alle ore 20:30 di domenica 22 giugno, con la formazione ospite che parte con il favore del risultato di andata, vittoria per 2-0. Ed ecco resa nota la direzione del match, affidato al sig. Daniele Doveri della sezione di Roma 1, che verrà coadiuvato dai guardalinee Giorgio Peretti di Verona e Valerio Colarossi di Roma 2; IV Ufficiale, il sig. Maurizio Mariani della sezione di Aprila. Al VAR, invece, Valerio Marini di Roma 1, AVAR affidato a Francesco Meraviglia di Pistoia.

Foto: sito AIA