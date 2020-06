Ritorno in campo col botto per Asensio: gol dopo 30 secondi al primo pallone toccato

Prima apparizione per Marco Asensio dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio nella gara casalinga di ieri contro il Valencia.

Il calciatore del Real Madrid, entrato al minuto 74 al posto di Mendy, ha segnato il momentaneo 2-0 dopo 30 secondi dal suo ingresso, al suo primo pallone toccato.

Il calciatore spagnolo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine dell’incontro: “Non vedevo l’ora di tornare. Finalmente! Mesi di duro lavoro alle spalle e volevo aiutare la squadra. C’è molta emozione e molto lavoro dietro di essa. “

Senza lo stop forzato causato dalla Pandemia da Covid-19, Asensio non sarebbe stato impiegato in questa stagione. I blancos hanno un asso nella manica in più per il finale di stagione.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid