Ritorno alla normalità, parte la campagna abbonamenti del Chelsea per la stagione 2021/2022

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Chelsea ha fatto partire la campagna abbonamenti per la prossima stagione, un piccolo ritorno alla normalità e la conferma che il prossimo anno i tifosi dovrebbero tornare allo stadio anche se non si sa la quantità che sarà permessa.

Nello specifico, il club inglese ha dato via alla fase di rinnovo degli abbonamenti che i tifosi avevano nella stagione scorsa, ovvero quella 2019/2020 con l’omaggio delle partite saltate da quando sono stati chiusi gli stadi.

Season ticket holders may now renew their season ticket for the 2021/22 campaign. 👇

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 10, 2021