Radu chiude la porta a Fagioli, Yeboah sbaglia: reti inviolate tra Venezia e Fiorentina all’intervallo

12/05/2025 | 19:18:47

Reti inviolate al termine della prima frazione di gioco al Penzo tra Venezia e Fiorentina Dopo un avvio a ritmi blandi, al 27′ arriva la prima vera occasione della gara ed è per gli uomini di Raffaele Palladino con Beltran che recupera alta la palla e serve Fagioli. Il centrocampista viola cerca di piazzarla, ma non si fa attendere la risposta di Radu che allunga in calcio d’angolo. La Fiorentina alza il suo baricentro, ma il Venezia si difende con ordine. Al 42′ ci prova Ndour che, trovato da Gosens, si gira all’interno dell’area e lascia andare un tiro potente che sorvola di poco la porta difesa dai lagunari. L’ultima occasione della prima frazione di gioco, però, è degli uomini di Di Francesco con Yeboah che sfugge in ripartenza, salta Dodo e, a tu per tu con De Gea, manda a lato.

Foto: Instagram Fiorentina