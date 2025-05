Ritmi blandi e poche emozioni: Milan-Bologna è 0-0 all’intervallo

09/05/2025 | 21:38:29

Finito il primo tempo a San Siro tra Milan e Bologna. Risultato ad occhiali al Meazza, 0-0. Ritmi blandi al Meazza. Al 14′ la prima emozione è una sostituzione di Tomori, per giramento di testa. Entra al suo posto Thiaw. Milan che prova ad accelerare. Al 19′ primo squillo per il Milan, colpo di testa di Jovic da distanza ravvicinata, ma è troppo debole e Skorupski para. Al 24′ chance anche per il Bologna. Grande intervento di Maignan sul destro di Dominguez. Palla deviata in corner. Alla mezz’ora anche il Bologna perde un giocatore. Esce Erlic, entra Lucumi. L’ultimo squillo del primo tempo è un tentativo di Orsolini, para Maignan. Finisce il primo tempo a San Siro sullo 0-0.

Foto: sito Milan