Ritiro Ronaldo, il messaggio della Federazione portoghese: “Pianificheremo un tributo al giocatore che ci ha dato così tanto”

05/11/2026 | 14:42:02

La Federazione calcistica portoghese, apprendendo la notizia dell’addio alla Nazionale di Cristiano Ronaldo, ha annunciato che omaggerà il giocatore con più presenze e gol: “La FPF si rifiuta di permettere che questo addio avvenga senza il dovuto tributo. È nostro desiderio fermo e enorme organizzare, pianificare, partecipare e collaborare attivamente in quello che sarà sempre un tributo all’apice della grande carriera di Cristiano Ronaldo, in cui i tifosi e il paese potranno applaudire e celebrare, ancora una volta, il giocatore che ci ha dato così tanto”.

Foto: Instagram Portogallo