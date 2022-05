Disordini nel pre Liverpool-Real, il racconto del fratello di Matip: “La polizia ha sparato gas urticante sulla folla”

La finale di Champions tra il Liverpool e il Real Madrid è iniziata con 36 minuti di ritardo. Ai microfoni di Sky De, il fratello di Joel Matip, Marvin, ha tuonato, spiegando come le forze dell’ordine abbiano perso il controllo della situazione e abbiano iniziato a sparare gas urticanti sulla folla, anche in zone come l’area bambini, in cui nessun tifoso era coinvolto. “Organizzazione indegna di una finale di Champions”, ha commentato, raccontando poi che è stato costretto a fuggire e a rifugiarsi in un vicino ristorante, con la moglie incinta.

Foto Daily Star