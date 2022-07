Risveglio shock per Sticchi Damiani, trovate teste di maiale davanti casa

Il Lecce è tornato in Serie A, l’entusiasmo della tifoseria è alle stelle, eppure questa mattina in città c’è stato un risveglio shock. Due teste di maiale sono state trovate davanti la casa del presidente Saverio Sticchi Damiani, avvocato e professore universitario. Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nelle scorse ore le autorità competenti stanno indagando per capire se il movente sia legato all’attività professionale o a quella legata al ruolo di presidente della neopromossa.