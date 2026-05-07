Rissa Tchouameni-Valverde. La nota del Real Madrid: “Avviati procedimenti disciplinari”

07/05/2026 | 21:38:30

Brutto episodio stamattina in casa Real Madrid, con una rissa tra Valverde e Tchouameni, che è costato addirittura un controllo in ospedale al centrocampista uruguayano.

Il Real Madrid, poco fa, ha diramato il seguente comunicato: “Il Real Madrid C.F. comunica che, a seguito degli episodi verificatisi questa mattina durante la sessione di allenamento della prima squadra, ha deciso di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni. Il club fornirà aggiornamenti sulle decisioni relative a entrambi i procedimenti una volta concluse le rispettive procedure interne”.

Foto: Instagram Real Madrid