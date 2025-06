Rissa sugli spalti durante PSG-Botafogo: in corso accertamenti

20/06/2025 | 12:43:27

La cartolina perfetta del Mondiale per Club si sporca all’improvviso. Durante PSG-Botafogo, al Rose Bowl Stadium, si è registrato il primo episodio grave di tensione tra tifoserie. Uno scontro fisico e verbale sugli spalti ha interrotto la serenità che aveva fin qui accompagnato il torneo. Tutto è nato da un alterco tra alcuni sostenitori del Botafogo e un gruppo di tifosi centroamericani con la maglia del Paris Saint-Germain. Le immagini – già virali sui social – raccontano di spintoni, urla, e spettatori che provano inutilmente a separare i contendenti. Momenti pesanti, che nulla hanno a che fare con lo spirito del torneo. Al momento la FIFA non ha ancora commentato ufficialmente, ma fonti vicine all’organizzazione fanno sapere che sono in corso accertamenti per individuare i responsabili e valutare eventuali sanzioni o limitazioni per le prossime gare. Foto: Psg Twitter